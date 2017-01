SOKO Lavamünd ordnet Razzia an

17.01.2017, 17:00 Uhr

Die Narrenrunde Lavamünd feiert am 21. Jänner Premiere mit den diesjährigen Faschingssitzungen.

Polizeieinsatz inkognito

. Seit Beginn des Jahres laufen die Probenarbeiten der Narrenrunde Lei Blau Lavamünd im Kulturhaus auf Hochtouren. Die Akteure mit Präsident Siegfried Brudermann, Obmann Karl Hoffmann und Regisseur Gerald Melcher warten in ihrem vierstündigen Programm wieder mit 17 Nummern mit Sketch-, Musik- und Tanzeinlagen auf."Zu den Höhepunkten zählen heuer bestimmt die Razzia im Nachtlokal mit der SOKO Lavamünd oder die viersprachigen Nachrichten im Zipflash International", gibt Präsident Siegfried Brudermann einen inhaltlichen Vorgeschmack. Tränen vor lauter Lachen garantieren aber bestimmt auch die bargeldlose Tauschbörse, Kärntnerisch g'redt oder die Hausübung für die ganze Familie. "Unsere Tänzer besuchen heuer das Oktoberfest", verrät Brudermann der WOCHE.

Reise in die 1920er-Jahre

Die für die Saaldekoration verantwortliche Gabi Wagner schickt die Besucher der insgesamt neun Faschingssitzungen inklusive der Premiere am Samstag, dem 21. Jänner, um 20 Uhr im Kultursaal Lavamünd gemäß dem Motto auf eine Reise zurück in die 1920er-Jahre (siehe Info-Box). "Wir sind zum Glück für uns, aber leider für die Besucher schon ausverkauft", informiert der langjährige Präsident, der auf Restkarten verweist, sollte jemand krank werden. Während die Feuerwehr traditionell die Premierensitzung aufkauft, sicherten sich auch Steirer eine komplette Faschingssitzung.Lei Blau Lavamünd feiert mit ihren diesjährigen Faschingssitzungen am Samstag, dem 21. Jänner, um 20 Uhr im Kulturhaus Lavamünd Premiere.Faschingssitzungen finden am Freitag, dem 3. Februar, am Samstag, dem 4. Februar, am Freitag, dem 10. Februar, am Samstag, dem 11. Februar, am Freitag, dem 17. Februar, am Samstag, dem 18. Februar, sowie am Freitag, dem 24. Februar, jeweils um 20 Uhr statt.dem 25. Februar, geht um 19 Uhr die Abschlusssitzung im Kulturhaus Lavamünd über die Bühne.sind bereits ausverkauft.könnten wieder Restkarten in den Verkauf gelangen. Dies erfährt man unter 04356/25 55 26