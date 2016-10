St. Andrä: Spritztour auf Motocrossstrecke endet im Krankenhaus

01.10.2016, 22:04 Uhr

Ein 37-jähriger Lenker einer Motocrossmaschine aus dem Lavanttal verletzte sich beim Sturz auf einer Motocrossstrecke in der Gemeinde St. Andrä.

Auf der behördlich genehmigten Motocrossstrecke in Burgstall-Pölling in der Gemeinde St. Andrä kam es am Samstagnachmittag zu einem Unfall mit zwei Lavanttalern im Alter von 37 bzw. 39 Jahren. Der 39-jährige Lavanttaler fuhr nach einem Sprung mit seiner Motorcrossmaschine dem vor ihm fahrenden 37-jährigen Lavanttaler mit seinem Motocrossquad auf. Beim darauffolgenden Sturz zog sich der 37-jährige Lavanttaler Verletzungen unbestimmten Grades zu. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt brachte ihn die Rettung laut Polizeiinspektion (PI) St. Andrä in das Landeskrankenhaus Wolfsberg.