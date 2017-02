St. Georgen: Frontal-Zusammenstoß fordert zwei Verletzte

07.02.2017, 07:22 Uhr

Ein 72-jähriger Pensionist stieß auf der Gemmersdorfer Landesstraße frontal mit einer 22-jährigen Angestellten zusammen.

Zu einem schweren Unfall kam es am Montag kurz vor 20 Uhr auf der Gemmersdorfer Landesstraße (L 140). Ein auf die linke Fahrbahn geratener 72-jähriger Pensionist aus St. Andrä stieß mit seinem PKW in alkoholisiertem Zustand im Freilandgebiet von St. Georgen frontal gegen den entgegenkommenden PKW einer 22-jährigen Angestellten aus Wolfsberg.Laut dem Polizeibericht erlitten beide Autolenker, die nach der Erstversorgung von der Rettungsmannschaft in das Landeskrankenhaus (LKH) Wolfsberg gebracht wurden, Verletzungen unbestimmten Grades. An den Fahrzeugen entstand ferner Totalschaden. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren (FF) St. Andrä, Eitweg und Gemmersdorf standen nach dem Verkehrsunfall im Aufräum- und Bergeeinsatz.