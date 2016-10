Traditionelles Erntedankfest in St. Marein

05.10.2016, 13:09 Uhr

Hunderte Menschen kamen in die geschmückte Kirche in St. Marein um für die Ernte des letzten Jahres zu danken.

Festlicher Gottesdienst



Pflege der Dorfgemeinschaft

ST. MAREIN. Kürzlich fand in St. Marein das traditionelle Erntedankfest statt. Hunderte Menschen waren in die wundervoll geschmückte Marienkirche gekommen, um für die erfolgreiche Ernte dieses Jahres zu danken.Zahlreiche Vereine und Kulturträger des Ortes, wie zum Beispiel dieDorfgemeinschaft St. Marein, die Freiwillige Feuerwehr sowie der Singkreis Thürn feierten mit Ortspfarrer Andreas Stronski in der Pfarrkirche einen festlichen Gottesdienst. Die musikalische Gestaltung übernahm der Singkreis Thürn, unter der Leitung von Monika Furian.Der symbolische Mittelpunkt des Erntedankfestes war die Erntekrone, die von Elisabeth Schatz gebunden wurde. Nach dem Abschlusssegen lud Pfarrer Stronski zur Agape bei Brot, Most und Apfelsaft in den Pfarrsaal. „Das Erntedankfest hat wieder deutlich gezeigt, wie sehr in St. Marein noch die dörfliche Gemeinschaft gepflegt wird“, so Pfarrer Stronski. Die traditionelle Erntedankprozession durch St. Marein musste wetterbedingt abgesagt werden.