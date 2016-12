Weinritter spendeten für wohltätigen Zweck

26.12.2016, 12:00 Uhr

Der Europäische Weinritterorden unterstützt eine in Not geratene Familie.

MARIA ROJACH. Aus dem Erlös des Weinstandes des Europäischen Weinritterordens beim Maria Rojacher Advent konnte unteranderem eine in Not geratene Lavanttaler Familie unterstützt werden. Die Spende wurde in den Räumen der Bezirkshauptmannschaft Wolfsberg, im Beisein von Bezirkshauptmann Georg Fejan und Jugendamtsleiterin Roswitha Hörzer-Schumer der zuständigen Betreuerin, Sozialarbeiterin Ingrid Zoder-Stückler, übergeben.