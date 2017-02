Wer ist (k)ein Schneckenchecker?

06.02.2017, 17:56 Uhr

Seine Erfahrung bringt Michael Kopp humorvoll im Priesterkabarett dar



Mit seinem Kabarettprogramm ME – wie Schnecken checken war Mag. Michael Kopp, Familienseelsorger der Diözese Gurk, zu Gast im Pfarrhof in Bad St. Leonhard.Frau Christine Walzl, Leiterin des Katholischen Bildungswerkes freute sich über das begeisterte Publikum aus dem ganzen Lavanttal – hierzu einige Kommentare:

Christine Walzl:„So lustig und abwechslungsreich kann man Kirche auch erleben. Es ist schön, dass Kirche bunt ist und es Priester gibt, die das Christsein mit einem Kabarett unter die Menschen bringt.“Pfarrer Kons. Rat Walter Oberguggenberger:„Sehr unterhaltsam! Alltägliche Erfahrungen und kirchliche Erlebnisse wurden in humorvoller Art eingebracht.“Elisabeth Steinkellner und Brigitte Papst:„Viele Lebensweisheiten und Grundwerte, wie etwa Dankbarkeit, wurden lustig verpackt.“Erich Kienzl:„Etwas anders, als wir es gewohnt sind. Es ist schon viel Wahres daran in den Gedanken und was dahinter steckt.“Barbara Uckermann-Pirker:„Humoristisch und lustig verpackt und sehr selbstkritisch.“Maria Weinberger:„Ich bin begeistert, dass man Glaubensinhalte so fröhlich vermitteln kann.“Andreas Schönhart:„Es waren viele alltagstaugliche Dinge dabei. Man hat sehr vieles selbst in der Hand, wie etwa die Dankbarkeit.“Gerti Tripolt:„Es war ein tiefgründiges und lustiges Kabarett. Danke für den schönen Abend.“Mag. Michael Kopp:„ Es war sehr lustig und interaktiv – mit Heimvorteil. Es war für mich und fürs Publikum vom Vorteil, dass wir die gleiche Sprache sprechen.“Maria Traußnig:„Das Kabarett war wie immer toll. Humorvoll wird einem der Spiegel vorgehalten und wichtige Teile des Evangeliums durchdacht und an den Menschen gebracht. Danke an den Familienseelsorger, er sorgt sich wirklich um die Seelen.“