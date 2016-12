Wolfsberg: Erfolgreicher Keksbasar beim Euco-Center

07.12.2016, 13:12 Uhr

Die Kärntner Kinderkrebshilfe Lavanttal darf sich über eine 4.000-Euro-Spende freuen.

Der traditionelle Keksbasar zugunsten krebskranker Kinder im Lavanttal beim Euco-Center Wolfsberg war ein voller Erfolg. Die Kekse waren laut den Verantwortlichen in kürzester Zeit vergriffen und so konnten fast 4.000 Euro an die Kärntner Kinderkrebshilfe (KKKH) übergeben werden. Die Wolfsberger KKKH-Obfrau Brigitte Rabensteiner bedankte sich bei den vielen Helfern und Sponsoren, ganz besonders auch bei Elke Six für die Organisation. Auch im nächsten Jahr werden wieder zirka 50 freiwillige Backhelferinnen in der Landwirtschaftlichen Fachschule (LFS) Buchhof ein ganzes Wochenende für den Keksbasar backen.