Wolfsberg: Turnbeutel für die Taferlklassler

28.09.2016, 13:53 Uhr

Stadtrat Alexander Radl überreichte allen Erstklässlern der Stadtgemeinde Wolfsberg einen praktischen Turnbeutel.

Anlässlich des Schulbeginns besuchte Wolfsbergs Stadtrat Alexander Radl, Referent für Jugend, Soziales und Sport, die Volksschulen der Stadtgemeinde Wolfsberg, um den Taferlklasslern den Start in einen neuen Lebensabschnitt mit Turnbeuteln zu versüßen. "Bewegung ist eine elementare Säule in der Entwicklung der Kinder. In einem gesunden Körper lebt auch ein gesunder Geist, darum sind Sport und Bewegung wichtige Komponenten im Schulalltag. Mit diesem kleinen Präsent möchte die Stadtgemeinde Wolfsberg die Schulanfänger zum Bewegen animieren und ihnen gleichzeitig alles Gute für ihre Schullaufbahn wünschen", so Stadtrat Radl. Die Kinder freuten sich sehr über den Besuch Radls und das mitgebrachte Geschenk.