Wolfsberger rettet sich mit Sprung von Traktor

03.12.2016, 12:03 Uhr

Dem 44-jährigen Angestellten gelang es nicht mehr den abrutschenden Traktor zu bremsen, deshalb sprang er zur Rettung seines Lebens im steilen Gelände von der Zugmaschine. Dabei erlitt er Verletzungen im Bereich des Brustkorbes.

Bei Holzarbeiten rutschte gestern am Nachmittag ein 44-jähriger Angestellter aus Wolfsberg mit seinem Traktor auf seinem Grundstück auf einer steil abfallenden Wiese in Richtung Tal ab. Aufgrund der Steilheit des Geländes und des weichen Untergrundes gelang es ihm laut Polizeiinspektion (PI) Wolfsberg nicht den Traktor zu bremsen. Deshalb sprang der Wolfsberger vom Traktor ab und verletzte sich dabei im Bereich des Brustkorbes. Ein Team der Rettung brachte ihn in das Landeskrankenhaus (LKH) Wolfsberg.