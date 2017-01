Gemmersdorfer feiern ihre Straße

10.01.2017, 19:23 Uhr

Die Straße in der Potschsiedlung wurde nach langem Hin und Her vor Kurzem asphaltiert.

In der Potschsiedlung in Gemmersdorf herrscht Grund zur Freude. Diese Siedlungsstraße wurde nämlich nach langer Zeit des Wartens zur Freude der Bewohner endlich asphaltiert. Die Zustände der ehemaligen Schotterstraße waren teilweise, vor allem für eine an den Rollstuhl gebundene Bewohnerin, unzumutbar geworden. Kurz vor dem Winter erfolgte nun seitens der Stadtgemeinde St. Andrä die Asphaltierung und deshalb lud die SPÖ Gemmersdorf mit der Vorsitzenden Stadträtin Maria Knauder zu einem Siedlungsfest.

Von der Insel zugezogen

"Ich freue mich für die netten und internationalen Bewohner (einige sind aus England zugezogen) und bin glücklich über die saubere und rollstuhlgerechte Lösung", meinte auch der Bürgermeister Peter Stauber, der zusammen mit zahlreichen Anrainern trotz der winterlichen Temperaturen anwesend war, um dieses Ereignis zu feiern.