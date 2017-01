Im Mittleren Lavanttal wird auf Sicherheit gesetzt

04.01.2017, 09:00 Uhr

Teil zwei der WOCHE-Serie: So wird das neue Jahr 2017 in den Gemeinden des MIttleren Lavanttals.

Sanierung der Zellacher Straße

MITTLERES LAVANTTAL. Die WOCHE stellt die Projekte vor, die in den Gemeinden Frantschach-St. Gertraud und Wolfsberg im Jahr 2017 anstehen. Im Mittleren Lavanttal steht das kommende Jahr im Zeichen der Sicherheit und der Sanierung."Ein großes Projekt, das im kommenden Jahr in unserer Gemeinde umgesetzt wird, ist die Sanierung der Zellacher Straße", verrät der Bürgermeister von Frantschach-St. Gertraud Günther Vallant (SPÖ). Für die Sanierung der Straße wird mit Kosten von 510.000 Euro gerechnet. 230.000 Euro davon zahlt die Gemeinde. Im Rahmen der Straßensanierung werden auch neue Wasserleitungen gelegt und der Kanal erneuert. "Wir rechnen damit, dass die Arbeiten in ein paar Wochen abgeschlossen sein werden", so Vallant.

Ungesicherte Eisenbahnkreuzungen

Bau eines Hochwasserschutzes

Ein neuer Kreisverkehr

Eine große Bereicherung

Volksschule und Musikschule

"Ein Projekt, dass von der ÖBB finanziert wird, ist die Reduzierung der ungesicherten Eisenbahnkreuzungen in unserer Gemeinde", verrät Vallant. Fünf ungesicherte Eisenbahnkreuzungen im Gemeindegebiet Frantschach-St. Gertraud sollen zu einer gesicherten Eisenbahnkreuzung umgebaut werden. "Die gesicherte Kreuzung soll dann mit dem neuen Fahrplan am 11.Dezember 2017 in Betrieb gehen." Gebaut wird im Frühling und Sommer 2017."Wir hoffen auch, dass wir 2017 mit dem Hochwasserschutz bei der Lavant beginnen können", so der Bürgermeister von Frantschach- St. Gertraud. Wann mit dem Projekt begonnen werden kann, hänge jedoch nicht von der Gemeinde, sondern vom Ministerium und dem Land Kärnten ab. "Kosten wird der Hochwasserschutz zirka drei Millionen Euro."In der Stadtgemeinde Wolfsberg soll 2017 ein, bereits seit langem gefordertes, Projekt umgesetzt werden. "Wir wollen bei der Autobahnabfahrt Wolfsberg Süd einen Kreisverkehr errichten, da an dieser Stelle sehr viele Unfälle passieren", verrät der Bürgermeister Hans-Peter Schlagholz (SPÖ). Die Errichtung des Kreisverkehres soll zirka 1,5 Millionen Euro kosten, 600.000 davon zahlt die Stadtgemeinde Wolfsberg. "Seit bestehen dieser Abfahrt gab es an dieser Stelle bereits drei Todesopfer. Deshalb bin ich sehr erfreut darüber, dass diese Gefahrenstelle im kommenden Jahr entschärft wird.""Des Weiteren wird 2017 auch eine Unterführung bei der Eisenbahnkreuzung in der St.Jakober Straße gebaut", erzählt Schlagholz. Im Rahmen dieser Arbeiten sollen auch noch sechs Eisenbahnkreuzungen im Gemeindegebiet technisch erneuert werden. Die Kosten für das gesamte Projekt betragen in etwa zehn Millionen Euro, die Gemeinde beteiligt sich mit 1,6 Millionen Euro daran. "Der Bau der Unterführung ist für die Stadt Wolfsberg eine enorme Bereicherung, da die Wartezeiten wegfallen und auch sicherheitstechnisch bringt die Unterführung viele Vorteile mit sich."2017 steht auch die Sanierung der über 60 Jahre alten Volksschule in St.Johann an. "In der Schule werden die Möbel und die Sanitäranlagen erneuert. Dafür rechne ich mit Kosten von etwa 900.000 Euro", so Schlagholz. Saniert wird in den Sommer- und in den Semesterferien. Spätestens in den Sommerferien 2018 soll das Projekt fertiggestellt sein. "Im Rahmen der Schulsanierung werden wir auch die Musikschule innen sanieren. Besonders der Tausch der Fenster ist sehr wichtig, da diese schon fast herausfallen." Für die Innensanierung der Musikschule wird mit Kosten von zirka 1,6 Millionen gerechnet.