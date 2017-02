Neuer Anlauf für Kleinkindgruppe

04.02.2017, 18:00 Uhr

Bedarfserhebung gestartet: Die LKH-Zwerge planen in Bad St. Leonhard eine Kindertagesstätte.

Vor wenigen Tagen flatterte den Gemeindebürgern in Bad St. Leonhard ein Postwurf für das Kindergartenjahr 2017/18 ins Haus. Darin informieren die Geschäftsführung der Kindertagesstätte (Kita) LKH-Zwerge und das Team des Kindergartens (Kiga) Bad St. Leonhard über die Pläne für eine Kindertagesstätte für ein- bis dreijährige Kinder im Kindergarten in Bad St. Leonhard ab Herbst 2017. "Wir planen im September mit einer Kindertagesstätte für ein- bis dreijährige Kinder im Kindergarten in Bad St. Leonhard zu starten", berichtet Brigitte Wulz, die Geschäftsführerin der Kita LKH-Zwerge. Im Hinblick auf die Unterbringung der Kleinkindgruppe im seit dem Vorjahr von den LKH-Zwergen betriebenen Kindergarten würden derzeit noch Mietverhandlungen mit der Pfarre Bad St. Leonhard laufen.

Minimum zehn Kinder

Für eine Förderung der gemeindeübergreifend geplanten Einrichtung von Seiten des Landes müssten laut der LKH-Zwerge-Geschäftsführerin mindesten zehn Kinder die Kleinkindgruppe besuchen. "Ich bin ganz zuversichtlich auf 15 Anmeldungen zu kommen. Wer also Bedarf hat, sollte sich tunlichst anmelden", so Wulz in der WOCHE. Das geplante Angebot für die Betreuung von Oberlavanttaler Kleinkindern richtet sich an die Gemeinden Bad St. Leonhard, Reichenfels und Preitenegg. Auf Hochtouren läuft zurzeit auch die Planung für die Sanierung des Kindergartens mit dem Ziel der Barrierefreiheit. "Von den geplanten Investitionskosten von 250.000 Euro blieben nach Abzug der Förderung von zirka 60 Prozent vom Land und dem Beitrag der Kita LKH-Zwerge 120.000 Euro für die Stadtgemeinde Bad St. Leonhard über. Dafür haben wir auch schon die Finanzierung beschlossen", informiert Kindergartenreferent Dieter Dohr, der sich für die Einstimmigkeit seiner Mitstreiter im Ausschuss bei der Realisierung des Projektes bedankt.Bei Bedarf in den kommenden Jahren können sich Eltern im Büro der Kita LKH-Zwerge unter 04352/37 3 26 anmelden.