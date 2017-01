Winterspaß auf dem Lorettohügel

09.01.2017, 18:37 Uhr

St. Andrä bietet den Lavanttalern ein Schneevergnügen mitten in der Stadt.

Pistengerät im Einsatz

ST. ANDRÄ. Weil Frau Holle ihre weiße Pracht einfach nicht über dem Lavanttal ausschütteln will, helfen ihr die Gemeindeväter in St. Andrä mit der Schneekanone auf die Sprünge."Wir haben heuer Anfang Dezember begonnen die Loretowiese wieder künstlich zu beschneien. Mit einer Länge von 50 Metern und einer Breite von 20 Metern fällt die Schneefläche in diesem Winter vier Mal größer als im Vorjahr aus", berichtet der St. Andräer Sportreferent Vizebürgermeister Gerald Edler (FPÖ). Seit dem wird in kalten Nächten ab einer Temperatur von minus vier Grad mit zwei Schneekanonen beschneit. Die Beschneiung mit der eigenen Schneekanone und einem weiteren Testgerät kostet die Stadtgemeinde St. Andrä laut Edler heuer rund 3.000 Euro. Mit der Unterstützung des St. Andräer Autohausbesitzers Alfred Maier konnten die Pisten am Lorettohügel erstmals sogar präpariert werden. "Ich möchte mich vonseiten der Gemeinde bei ihm herzlich bedanken, dass er uns sein Pistengerät auf der Lorettowiese kostenlos zur Verfügung stellt", so Edler in der WOCHE Lavanttal. In der seit dem Versuchsjahr 2006 kontinuierlich gewachsenen Wintersportarena im Kleinformat tummeln sich nunmehr Rodler, Bobfahrer und Skiläufer aus dem ganzen Bezirk Wolfsberg.

Auch Langlaufen möglich

"Außerdem geht heute am Mittwoch die neue Langlaufloipe in Betrieb. Wir haben auf der Ebene rund 300 Meter gespurt", gibt Edler die jüngste Neuigkeit bekannt. Geplant sei darüber hinaus auch noch ein Eislaufplatz. "Da sich das Gelände hervorragend für den Wintersport eignet, möchten wir den Besuchern hier kurzweiliges kostenloses Schneevergnügen ermöglichen", erklärt der Vizebürgermeister, der auch schon mit einer weiteren Anregung aufwartet. "Einige Besucher haben den Wunsch nach einem Ausschank geäußert. Falls sich ein Verein angesprochen fühlt, können sich die Verantwortlichen bei der Gemeinde melden", sagt Edler.Die beschneite Lorettowiese in St. Andrä kann von Wintersportbegeisterten aus dem gesamten Lavanttal kostenlos genutzt werden.