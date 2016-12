Wolfsberg modernisiert Kanalnetz

11.12.2016, 12:42 Uhr

Die bereits laufende Entflechtung der Mischwasserkanäle in der Stadtgemeinde Wolfsberg geht im nächsten Jahr mit den Baustellen in der Stadionbadstraße und in der Bahnhofstraße weiter.

Trennung verpflichtend

Trotz der Minustemperaturen arbeiten die Wolfsberger Stadtwerke im Kanalbau auf Hochtouren. Nach Beendigung der Baustelle Forst geht derzeit noch das Kanalprojekt am Moosweg in St. Jakob ins Finale. Für nächstes Jahr sind dann weitere Investitionen in der Stadionbadstraße in Wolfsberg und in der Bahnhofstraße in St. Stefan geplant.Bei den Bauarbeiten geht es vor allem darum, die aus den 1960er-Jahren stammenden Mischwasserkanäle in einzeln verlaufende Stränge zu trennen und so die Kläranlage vom Regenwasser-Zustrom zu entlasten. „Früher hat man Mischwasserkanäle aus Kostengründen verlegt“, erklärt der Leiter der Wolfsberger Wasserwerke, Georg Fuchs. „Mittlerweile ist die Trennung gesetzlich verpflichtend. Schritt für Schritt müssen wir daher auch das Wolfsberger Kanalnetz entflechten.“Für die heuer umgesetzten Projekte seien Investitionen in Höhe von rund 90.000 Euro vorgesehen.

mehr als 50 Jahren aus Kostengründen errichteten Mischwasserkanäle leiten Regenwasser und Schmutzwasser gemeinsam ab. Aufgrund von gesetzlichen Regelungen müssen diese nun in Wolfsberg Schritt für Schritt in Regenwasser- und Schmutzwasserkanäle getrennt werden.