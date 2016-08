Junge "Wölfe" jagen in Wolfsberg dem Ball nach

26.08.2016, 16:33 Uhr

Der WAC bietet ab dem 7. September wieder Bambini-Training an.

Für fußballbegeisterte Kinder ab dem Jahrgang 2010 und jünger gibt es die Möglichkeit an einem unverbindlichen Training teilzunehmen. Das Bambinitraining des Lavanttaler Bundesligisten RZ Pellets WAC beginnt am Mittwoch, dem 7. September, um 14.30 Uhr, in der Lavanttal-Arena in Wolfsberg. "Ab diesem genannten Datum findet es jeden Mittwoch um 14.30 Uhr in der Lavanttal-Arena statt", informiert Daniel Roßmann, beim WAC für Öffentlichkeitsarbeit zuständig, die WOCHE Lavanttal. Mitbringen für das Training sollen die Jüngsten folgende Ausrüstung: Sportbekleidung, Sport- oder Fußballschuhe und einen Fußball. Bei Interesse genügt ein kurzer Anruf (siehe dazu die Kontaktdaten in der Info-Box unten).Telefon: 0664/41 77 790Telefon: 0676/88 67 65 751grassler@rzpelletswac.at