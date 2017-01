Manuel Gosch durch die Welt der Medien

19.01.2017, 19:19 Uhr

Die große Leidenschaft des 19-Jährigenaus Maria Rojach ist der Fußball. Allerdings nicht als Kicker, sondern als Zuschauer, Beobachter und jemand, der über das Aktuelle Fußballgeschehen berichtet."Am Anfang habe ich nur Bilder von Spielen online gestellt, das ist aber nicht so gut angekommen, daher habe ich mich dann für einen Neustart auf Facebook entschieden", erzählt Gosch.

Im Mai 2015 ging er mit seiner Facebook-Gruppe "Fußballportal Lavanttal" an den Start. Er wollte damit die Lavanttaler Fußballvereine mehr ins Rampenlicht rücken und informierte die Community über die Spiele, Transfers, Neuigkeiten uvmMittlerweile kann sich Manuel Gosch über mehr als 3.000 Fans seiner Facebook Seite freuen und es werden immer mehr. Es wird mittlerweile nicht mehr ausschließlich über das Fußballgeschehen im Tal berichtet, sondern auch über das Nationalteam und die Bundesliga."Beim Amateurfußball aus dem Lavanttal bringen wir sämtliche Ergebnisse für manche Spiele auch kurze Berichte oft auch Fotos und seit kurzem auch auf YouTube" berichtet Gosch.Für das Team ist es natürlich einein arbeitsintensive Tätigkeit. "Es geht schon einiges an Zeit drauf, voralem an Wochenenden, bis man die Ergebnisse eingestellt hat, Fotos hochgeladen hat und Videos Fertigstellt. Alleine war das nicht mehr zu schaffen" so Gosch. Um auch in Zukunft seinen Service zu erweitern und Aktuell zu halten, ist Gosch und sein Team ständig auf der Suche nach Fußballbegeisterten Menschen.Bei Interesse meldet euch einfach auf der Facebook Seite von Fußballportal Lavanttal.Mitte Februar 2017 ist der 19 Jährige Manuel Gosch Zu Gast bei Radio Kärnten. Er wird den Journalisten desRadios Rede und Antwort stehen. Der erst 19 Jährige ist in der Medien Welt auf gutem Wege, um sein Portal ganz groß raus zu bringen. Bereits zum 10 mal war Manuel Gosch in den Medien vertreten.Ich freue mich sehr dassih mit mir in Verbindung gesetzt hat, es ist mir eine Ehre im Februar Gast sein zu dürfen, so der 19 Jährige Gosch.