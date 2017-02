Sieg beim Bezirksschulskitag

16.02.2017, 09:25 Uhr

Die HLW Mädels waren in zwei verschiedenen Wertungsgruppen am Start und konnten trotz teilweise schwierigen Pistenverhältnissen gute Ergebnisse erzielen.Das HLW Team der III Wertungsgruppe, bestehend aus Manuel Vanessa (1AHW), Peter Sarah (1AHW), Kienzer Selina (1BHW) und Hasler Sabrina (1CHW), konnte in der Gesamtwertung den 1.Platz erreichen.In der Wertungsgruppe IV war das zweite HLW Team am Start, darunter Taudes Lisa, Ferk Lisa, Sapetschnig Christina und Schweiger Nicole (3CHW) und belegte ebenfalls den 1.Platz.Auch in der Einzelwertung konnten die HLW Mädels punkten. Sabrina Hasler und Taudes Lisa erzielten mit einem hervorragenden Lauf den 1.Platz und Schweiger Nicole belegte den 2.Platz.Aufgrund der tollen Leistungen konnten sich alle Skirennläuferinnen der HLW für die Landesmeisterschaften qualifizieren, die am 23. Februar 2017 auf der Gerlitzen stattfinden.