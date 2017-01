Fachkräfte von morgen aus dem Lavanttal

27.01.2017, 14:08 Uhr

"Tag der Lehre": Die Veranstaltung am 3. Februar richtet sich auch an Eltern.

Quer durch alle Branchen

Mit der Fachberufsschule (FBS) Wolfsberg, der Berufs- und Bildungsorientierung (BBO) Kärnten, dem Verein Lavanttaler Wirtschaft (VLW) und dem Arbeitsmarktservice (AMS) Wolfsberg ziehen hinter dem "Tag der Lehre" am 3. Februar von 13 bis 17 Uhr in Wolfsberg die Verantwortlichen von vier Organisationen gemeinsam die Fäden."Insgesamt 34 Betriebe und Institutionen quer durch alle Branchen präsentieren sich mit ihren Ständen im Erdgeschoss der Fachberufsschule Wolfsberg", informiert Carmen Sourij von der BBO Kärnten. "Gemeinsam können Jugendliche, ihre Eltern sowie alle Interessierten zu den jeweiligen Berufen typische Handgriffe und Tätigkeiten ausprobieren." Informative Vorträge zu den Themen Vorbereitung auf die Lehre, duales System Lehre und Lehre mit Matura ergänzen das Angebot der umfassenden Veranstaltung. Wer unter den Besuchern schon in den Startlöchern zum Traumberuf steht, kann sich im eigens eingerichteten Fotostudio passend für die Bewerbungsunterlagen fotografieren lassen. "Die ersten zehn Besucher im Alter von 13 bis 19 Jahren erhalten dieses Angebot kostenlos", wartet Sourij mit einem Anreiz auf.

Besseres Image

Eltern eingeladen

Das gemeinsam verfolgte Ziel der vier Organisationen ist die Hebung des Images der Lehre, um neue Facharbeiter für die Wirtschaft zu lukrieren. "Ausschließlich qualifizierte Fachkräfte sind in der Lage Dinge zu reparieren und das Handwerk weiterzugeben", so der FBS Wolfsberg-Direktor Norbert Aichholzer, der auf einen Anteil von über zehn Prozent Lehre mit Matura-Lehrlingen im Bezirk Wolfsberg verweist. Noch einen Schritt weiter geht der VLW-Vorsitzende Edwin Storfer: "Das duale Ausbildungssystem ist der USP (Anm. d. Red.: Unique Selling Proposition, zu deutsch: Alleinstellungsmerkmal) von Österreich, Kärnten und dem Lavanttal. Unser großer Wettbewerbsvorteil gegenüber China, USA oder Russland."Zu der unter dem Hashtag "deineChancedeineZukunftdeineLehre" auch in sozialen Medien beworbenen Veranstaltung erhielten alle rund 1.100 Lavanttaler Schüler der siebten und achten Schulstufe eine Einladung. Und ihre Eltern. "Heuer haben wir erstmals auch die Eltern der Schüler eingeladen", spielt Sourij auf diejenigen Personen an, deren Einfluss bei der Berufswahl der Kinder nicht unwesentlich ist.am 3. Februar in der Zeit von 13 bis 17 Uhr präsentieren sich in der Fachberufsschule (FBS) Wolfsberg 34 Betriebe und Institutionen.an der Veranstaltung ist für alle Besucher kostenlos.zeichnen das Arbeitsmarktservice (AMS) Wolfsberg, die Berufs- und Bildungsorientierung (BBO) Kärnten, die Fachberufsschule (FBS) Wolfsberg und der Verein Lavanttaler Wirtschaft (VLW) verantwortlich.steht unter dem Motto #deineChancedeineZukunftdeineLehre. Unter diesem Hashtag wird der "Tag der Lehre" auch in den sozialen Medien beworben.gibt es auch Tipps zur Bewerbung sowie ein Fotostudio.