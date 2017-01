Malerei feiert 15.Betriebsjubiläum

19.01.2017, 09:29 Uhr

Das Maler-und Anstreichunternehmen Raneg und Paulitsch aus St.Paul feierte kürzlich sein 15-jähriges Bestehen.

Zusammen gearbeitet

ST.PAUL. Helmut Raneg und Peter Paulitsch betreiben gemeinsam ein Maler-und Anstreichunternehmen in St.Paul. Kürzlich konnten die beiden Maler ihr 15.Betriebsjubiläum feiern.Seit dem Jahr 2001 gibt es die Malerei Raneg und Paulitsch. "Wir beide haben, bevor wir die Malerei gegründet haben, bereits sehr lange zusammen gearbeitet", erinnert sich Helmut Raneg. Bereits seit dem 15 Lebensjahr gehen beide dem Malerberuf nach: "Ich und Peter sind schon unser dreivierteltes Leben als Maler tätig." Gefeiert wurde das 15. Betriebsjubiläum von den beiden Lavanttalern jedoch nicht: "Wir hatten leider keine Zeit dafür, da wir in dieser Zeit sehr viele Aufträge hatten."

Facharbeiter sind wichtig

Das Maler-und Anstreichunternehmen biete alles an, was zur Malerei dazugehört. "Wir machen Fassadenbeschichtung, Innenmalerei, den Anstrich aber auch alles was mit dem Lackieren zu tun hat", verrät Raneg. Derzeit bildet der Betrieb drei Lehrlinge aus: "Es ist sehr wichtig, dass gut ausgebildete Facharbeiter nachkommen und die Arbeit mit den Lehrlingen macht auch sehr viel Spaß."Für die Zukunft wünscht sich Raneg, dass die Malerei auch weiterhin so vielen Aufträgen nachgehen kann: "Wenn auch in den nächsten 15 Jahren alles so bleibt wie es ist, bin ich zufrieden."