Adventmarkt in Bad Traunstein

23.11.2016, 11:21 Uhr

Zu den Höhepunkten des Rahmenprogramms gehören am Freitag um 19.30 Uhr eine Theateraufführung der NMS Schönbach am Marktplatz. Am Samstag präsentieren um 15.00 Uhr die Volksschul- und Musikschulkinder aus Bad Traunstein im Kurzentrum das Musiktheaterstück: „Zeit nehmen – Zeit schenken“, um 17.00 Uhr findet eine Laternen-/Fackelwanderung statt. Der Gesangsverein Waldhausen lädt um 19.30 Uhr zu einer adventlichen Stunde in die Pfarrkirche ein. Der Sonntag beginnt um 8.30 Uhr mit einer Familienmesse und anschließend kommt der Nikolaus. Den Nachmittag umrahmt die „Advent-Combo“ der Gemeindeblasmusikkapelle Bad Traunstein musikalisch.