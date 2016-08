01.09.2016, 12:32 Uhr

Einladung zum Kulturaustausch

ZWETTL. Als Stadträtin für die Bereiche „Allgemeine Verwaltung, Bildung, Forschung und Wissenschaft Kunst und Kultur, Finanzwirtschaft“ lädt Andrea Wiesmüller am Mo., dem 12. September 2016 um 19.00 Uhr wieder zu einem informativen Gespräch unter dem Motto „Kulturaustausch“ nach Stift Zwettl (Treffpunkt Pforte) ein.

In einem offenen Gespräch werden Anregungen, Wünsche und Verbesserungsvorschläge für den Kulturbereich gerne entgegengenommen.

"Ich lade auch herzlich alle Personen aus unserem Gemeindegebiet ein, die an einem abwechslungsreichen Kulturleben interessiert sind", so Wiesmüller.

