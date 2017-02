Frei-Hof Praxistage 2017

Anpacken als Ausgleich, um Neues zu lernen, die Natur zu genießen und gemeinsam mit Gleichgesinnten das Leben im Kreislauf der Natur zu erleben.

Das bieten die Frei-Hof Praxistage. Verbringe einen Tag am SONNENTOR Frei-Hof und lerne beim gemeinsamen Tun wichtige Tätigkeiten zur Gestaltung und Bewirtschaftung eines Permakultur-Bauernhofs und Gartens kennen.An den vier Freitagen im April, Mai, August und September baust du, gemeinsam mit den Frei-Hof Bauern und Permakultur-Experten Sigrid Drage, Thomas Meier und Andreas Voglgruber, ein Hügelbeet, legst Kräuterbeete an, lernst richtiges Kompostieren, die fachgerechte Vermehrung von Kräutern und das Gewinnen von eigenem Saatgut. Dabei kommt der Spaß an der Arbeit nicht zu kurz und die geistige Entspannung, durch körperliche Arbeit in der Natur, ganz von selbst. Nimm dir eine Auszeit!

SONNENTOR Frei-Hof, Sprögnitz€ 75,00inklusive biologischer Verpflegung am Frei-Hof 14. April 201719. Mai 201711. August 20178. September 2017jeweils 9 – 17 Uhr>> Info & Anmeldung