Kochkurs: schnelle Küche zwischendurch

Gesunde Alternativen zum klassischen Wurstbrot in der Jausenbox zu finden, ist gar nicht so leicht.

Wer kennt das nicht? Man will seine Sprösslinge und sich selbst gesund ernähren, findet aber in der Hektik des Alltags kaum Zeit dazu, sich über gesunde Alternativen Gedanken zu machen. Schon gar nicht frühmorgens vor dem ersten Häferl Kaffee. Ideen dazu, welche Köstlichkeiten ideal für Büro, Kindergarten und Schule sind, schnell zubereitet werden können und noch dazu hervorragend schmecken, lernst du in diesem Kochkurs vom Küchenchef René Roth in der Küche der Leibspeis‘. Unter seiner Anleitung probierst du Verschiedenes aus und verkostest anschließend die schmackhaften Kreationen, die zukünftig deine Jausenbox füllen werden.

€ 85,00inkl. Rezepten, Speisen, Apfelsaft, Sodawasser und einer Tasse Tee oder Kaffee24. Februar 201717 – 20 Uhr