Kräuterwerkstatt: Meine Kräuterapotheke

Über viele Jahrtausende haben Wildpflanzen die Menschheit ernährt, geheilt und gepflegt.

Dieses Wissen wurde von Generation zu Generation weitergegeben und weiterentwickelt. Erst in den letzten 100 Jahren, durch den Einsatz von vielfach körperfremden Stoffen, verlor dieses wertvolle Wissen an Bekanntheit, nicht jedoch an Relevanz und Wichtigkeit. Die Kräuterwerkstatt mit der Kräuterexpertin Barbara Freyberger zeigt in Theorie und Praxis, wie sich Heilkräuter nach Krankheitsbildern einteilen lassen, und vermittelt Wissen über Inhaltsstoffe, Wirkung, Anwendung in der Medizin und Volksmedizin, Dosierungen und Teezubereitungen sowie deren Neben- oder Giftwirkungen für deine individuelle Hausapotheke aus der Natur.

SONNENTOR Seminarraum€ 144,00inkl. Verpflegung aus dem Bio-Gasthaus Leibspeis‘ und Skript8. April 20179 – 16:30 Uhr