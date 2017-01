Radbörse am Samtag, 8. April 2017 von 8-12 Uhr am Dreifaltigkeitsplatz Zwettl

Radbörse Zwettl - Kaufen und Verkaufen von Fahrrädern aller Art

Radbörse Zwettl am Samstag 8. April 2017 von 8-12 Uhr am Dreifaltigkeitsplatz

Außer Fahrrädern dürfen heuer auch Radanhänger, Roller, Skateboards und Kinderwagen gebracht werden.Vom Verkaufspreis werden 10% Provision für Organisation und Bewerbung der Veranstaltung einbehalten. Hat's mit dem Verkauf nicht geklappt, wird Ihnen das Rad einfach wieder zurückgegeben.

Sie haben ein gebrauchtes, funktionsfähiges Fahrrad zu viel?

Sie suchen ein günstiges Fahrrad?

Bringen Sie ihr Fahrrad zur Fahrrad-Börse, nennen Sie Ihren Wunschpreis und lehnen Sie sich zurück. Wir präsentieren Ihr Fahrrad und verkaufen es für Sie.Annahme: Samstag 8. April 2017, 8:00-12:00 Uhr am Dreifaltigkeitsplatz in Zwettl/NÖ.Abrechnung/Rückgabe:12:00-13:00 UhrDie Kinder sind wieder gewachsen, aber das Fahrrad nicht?Kommen Sie zur Grünen Fahrrad-Börse und finden Sie eine Auswahl an gebrauchten Rädern:Verkauf: Samstag 8. April 2017, 8:00-12:00 Uhr am Dreifaltigkeitsplatz in Zwettl.Impressum: Die Grünen Zwettl, 3910 Zwettl, Schulgasse 5. Tel: 02822/54189 zwettl@gruene.at