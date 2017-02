SONNENTOR Kräuterstammtisch

Wir treffen uns gemütlich und mit viel Spaß an den Schätzen der Natur im Bio-Gasthaus Leibspeis'.

Philosophiere mit der Kräuterexpertin Gerda Holzmann und vielen Gleichgesinnten über Wirkungsweisen und Einsatzgebiete, teile dein Wissen mit anderen, hol‘ dir Inspiration für Neues und erweitere dein Kräuterwissen in ungezwungener, freundschaftlicher Atmosphäre. Beginnend am 2. März, tauschen wir uns alle 2 Monate, immer am 1. Donnerstag des Monats, aus. Dabei vertreiben wir im Frühling bei anregenden Gesprächen die Frühjahrsmüdigkeit und holen uns frischen Schwung. Im Mai wollen wir mehr über Glück und Fruchtbarkeit aus dem Kräutergarten wissen. Sommerliche Blütenpracht, die gute Laune bringt, werden wir im Juli besprechen und welche Wildbeeren wir im Herbst sammeln können, im September. Die richtige Vorbereitung auf den Winter rundet im November die Themenvielfalt am Kräuterstammtisch ab.

Bio-Gasthaus Leibspeis‘Wir freuen uns über freiwillige Spenden.2. März 20174. Mai 20176. Juli 20177. September 20172. November 2017jeweils 17:15 Uhr