Zwettler Advent: 8. bis 11. Dez.

02.12.2016, 12:24 Uhr

Zauberhafte Idylle beim Standlmarkt und ein kreativer Schwerpunkt im

Alten Rathaus.

ZWETTL. Der Goldene Zwettler Advent findet dieses Jahr von Donnerstag, 8. bis Sonntag, 11. Dezember statt. Neben weihnachtlicher Vorfreude und Genuss sowie einem Standlmarkt rund um den Hundertwasserbrunnen, wird im Alten Rathaus ein kreativer Schwerpunkt gesetzt. Die historische Zwettler Innenstadt erstrahlt in festlichem Glanz und öffnet „Tür und Tor“ zu den adventlichen Stationen, erleben Sie den ADVENT FÜR ALLE SINNE!Adventmarkt am Hauptplatz: Der idyllische Standlmarkt rund um den Hundertwasserbrunnen mit seinem einzigartigen Flair bietet erlesene Waldviertler Handwerkskunst, genussvolle regionale Schmankerl sowie außergewöhnliche Geschenkideen und Spezialitäten aus dem Erzgebirge und Slowenien. Der herrliche Geruch nach frischem Holz kommt von Drechsler Andreas Reiter, weihnachtliche Düfte verbreiten auch heiße Maroni, Punsch und frische Waffeln. Für unsere Kleinsten: Lebende Krippe, Pferdekutschenfahrten und Weihnachtswerkstatt.Advent im Alten Rathaus: Kreativer Genuss steht im Mittelpunkt: Handwerkstechniken wie Strohsterne basteln und Zinn gießen, wunderbare Patchwork- und Quiltarbeiten sowie eine Bilderausstellung von Willibald Zahrl. Freier Eintritt im Stadtmuseum und Führungen durch die Sonderausstellung. Kulinarischen Genuss und Geschmack bieten die Aussteller vor dem Alten Rathaus.Weitere Adventstationen: Umfangreiche Buch-Ausstellung in der Passage Ecke Hauptplatz, Kunstadvent im Pernerstorferhof, Schmiede-Weihnacht in der historischen Ableidinger-Schmiede in der Hamerlingstraße und nostalgische Adventbummelzüge am Bahnhof Zwettl.Feierliche Eröffnung: Donnerstag, 8. Dezember, 17 Uhr mit den Zwettler Sängerknaben und anschließendem Turmblasen.Stimmungsvolles Weihnachtserlebnis für die ganze Familie – das CHRISTKIND kommt!Zwettl-Info im Alten Rathaus; Sparkassenplatz 4, 02822/503-129, touristinfo@zwettl.gv.at, www.zwettl.info