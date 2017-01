Kinesiologie trifft auf Aloe Vera

08.01.2017, 20:07 Uhr

Kinesiologische Sitzungen sowie Brain Gym Balancen sind wirksam bei Stressabbau, Schmerzreduktion, Narben entstören, Nahrungsmitteltest, Surrogat Test, Emotionen ausgleichen uvmZiel ist es, Ungleichgewichte im Energiesystem des Menschen auszugleichen. Das Arbeitsmedium hier ist die Muskulatur-speziell die Muskulatur, die mit den Akupunkturmeridianen in direkter Verbindung stehen. Damit versteht sich die Arbeit primär als Gesundheitsvorsorge, als Ausgleich von ernergetischen Disbalancen, lange bevor sich Disharmonien als Krankheit manifestieren können.Sie sehen diese Anwendung wirkt auf der Energie- und Körperebene.Die Aloe Vera, eine richtige Wunderpflanze, wirkt innerlich so wie äußerlich. Was macht die Aloe Vera so besonders? Medikamente haben nur einen Wirkstoff und nicht selten diverse Nebenwirkungen. Dem gegen über erscheint die Aloe Vera wie ein ganzer Arzneischrank der Natur zu sein. Denn:Die Wissenschaft hat bisher 150 Inhaltsstoffe gefunden.Das Spektrum reicht von A wie Acemannan bis Z wie Zink. Es ist das Zusammenwirken aller Stoffe, das die vielen positiven Wirkungen der Aloe Vera ermöglicht.Im Volksmund werden die Wirkungen oft mit den 4 "E"s beschrieben:

EntsäuernEntschlackenEntfettenEntgiftenAnwendungsgebiete:Krankheiten des Herz + Kreislauf-und GefäßsystemsChronische Entzündungen + Magen-Darm-ErkrankungenAllergien + Hauterkrankungen + NeurodermitisMan nimmt die Aloe Vera am besten schon dann, wenn sich noch keine Symptome zeigen! Man braucht nicht erst krank zu sein, um von einer Einnahme von Aloe Vera zu profitieren - ganz im Gegenteil!Und eine Kombination aus beiden Bereichen ist eine ganzheitliche Vorsorge Ihrer Gesundheit.Den, die Gesundheit ist das höchste Gut, was ein Mensch besitzen kann!