Adventlicher Zauber in Schönbach

18.12.2016, 22:00 Uhr

Ein Glühwein mit Freunden, Geschenke für die Liebsten, Markt, Musik und mehr: So ist die Dorf- und Jägerweihnacht.

SCHÖNBACH (ms). „Alle Jahre wieder …“ So beginnt nicht nur ein stimmungsvolles Weihnachtslied, sondern diese Worte beschreiben auch ein Ereignis, auf das sich nicht nur die Schönbacher Jahr für Jahr freuen: Die Dorf- und Jägerweihnacht, die VizebürgermeisterSamstagnachmittag gemeinsam mit Bezirkshauptmann, Direktorinund zahlreichen Besuchern eröffnete. Schnell kam man hier mit den Ausstellern ins Gespräch, verkostete Wilderer-Suppe (beiund Schülern der Neuen Mittelschule) oder erfuhr mehr übers Drechseln (am Stand von). Natürlich gab es auch Glühwein, Wild-Leberkäse und Bier (hier wird schließlich das Schönbacher Pils gebraut). Im weihnachtlich dekorierten Kloster.Hof und in den Kloster-Schul-Werkstätten präsentierten zahlreiche Aussteller ihre kreativen Waren. Es gab ein Konzert und eine besinnliche Adventstunde in der Pfarrkirche, „Weihnochzgschichten“ im Biergwölb vonund, eine Jagdausstellung und Jagdmusik, eine Orgelführung mit, Kaspertheater und eine Theateraufführung auf der Koster.Bühne, Turmblasen und sogar eine lebensgroße geflochtene Krippe im beleuchteten Korb.Garten.

Fest-Einstimmung auf die Schönbacher TourStilvoll, und so gut wie kitschfrei. Festlich, aber nicht überladen: So präsentierte sich die Dorf- und Jägerweihnacht in Schönbach. Es hätte auch ruhig noch kälter sein dürfen, gerne auch etwas weiß, doch außer dem Weihnachts-Wetter-Traum blieb kein Wunsch unerfüllt: Ein Glühwein mit Freunden, ein gemütliches Schwätzchen und ein Geschenk für die Liebsten. Bei Kunsthandwerk, kulinarischen Leckereien und einem umfangreichen Kulturprogramm kamen die zahlreichen Besucher an beiden Tagen voll auf ihre vorweihnachtlichen Schönbacher Wohlfühl-Ambiente-Kosten.