11.12.2016, 19:00 Uhr

Glitzer, Glanz und Goebel: Der Goldene Zwettler Advent öffnete Gaumen, Augen, Ohren und die Herzen.

ZWETTL (ms). „Zauberhaft und idyllisch, handwerklich und kreativ, historisch und geschmackvoll.“ So hat Moderatoram 8. Dezember den Goldenen Zwettler Advent 2016 beschrieben, als er zur Eröffnung unzählige Besucher in der malerischen, mittelalterlichen Budenstadt begrüßte. Pünktlich um 17 Uhr hießen Bürgermeister, Vizeund Landtagsabgeordneterallen voran dassowieund seine Zwettler Sängerknaben willkommen, die den Anfang beim bunten Vier-Tage-Non-Stop-Advent-Bühnenprogramm machten.Zahlreiche regionale Vereine, Institutionen und Aussteller, Kunsthandwerker aus Slowenien und Zuckerbäcker aus dem Erzgebirge waren für den Weihnachtsduft und vielerlei Köstlichkeiten verantwortlich.Altbewährtes und auch Neues erfreute die Gäste aus Nah und Fern! Die lebende Krippe und Pferdekutschenfahrten sind seit jeher ein Magnet für Kinder. Es gab die Weihnachtswerkstatt im Alten Rathaus mitundsowie den Kunstadvent mitundim Pernerstorferhof. Das Stadtmuseum war wieder geöffnet und der Lokalbahnverein fuhr mit der beliebten 92er Dampflok. Erstmals gab es eine Buchausstellung, eine Schmiedeweihnacht mitund Turmblasen mitund. Kinderchöre und Musikgruppen stimmten die Besucher auf die schönste Zeit des Jahres ein. Und für eine knappe Stunde wurde der Goldene Zwettler Advent sogar zur Partymeile: Der Deutsch-Österreichische Allround-Entertainerbrachte sein Publikum mit Musik, Schmäh und Weihnachtsgeschichten in beste Laune.

KommentarApplaus für den Goldenen Zwettler Advent und seine GästeSeit Wochen wirbelte das eingespielte Christkindlmarkt-Team rund um Monika Prinz (Stadtgemeinde Zwettl) vor Ort, um alles für den Goldenen Zwettler Advent vorzubereiten. Ihr Engagement hat sich wieder mehr als gelohnt: Hunderte Besucher – so viele wie noch nie (!) – kamen vom 8. bis 11. Dezember in das schönste Weihnachtsdorf in Zwettl. Die vielen kleinen, schmucken Häuschen am idyllischen Hauptplatz boten mit Weihnachtsleckereien, Modeschmuck, Imkereiprodukten, Suppen, Käse, diversen Schnäpsen und Likören, Punsch und Glühwein eine angenehme weihnachtliche Atmosphäre. Überaus positiv war auch der Tenor der Aussteller, denn die unzähligen Besucher zeigten sich nicht nur interessiert, sondern auch kauffreudig.