Ein Marktplatz voller Gratulanten

01.01.2017, 20:22 Uhr

Ganz Bad Traunstein in Feierlaune: Gemeinde würdigte den 60. Geburtstag ihrer Bürgermeisterin mit dem Ehrenring.

Nachhaltige Spuren hinterlassen

Fichtinger trägt den Ehrenring



BAD TRAUNSTEIN (ms). Die Reihe der Gratulanten war lang: Hunderte Gäste aus Politik, Wirtschaft und der Bevölkerung schüttelten– begleitet von Ehegattenund ihrer netten Familie – am letzten Tag des Jahres die Hand. Neben Vertretern von Vereinen und Institutionen waren auch die Bürgermeister der Nachbargemeinden ihrer persönlichen Einladung zur Party am Marktplatz gefolgt, um im Bündnis zum runden Geburtstag zu gratulieren.„Ihre Offenheit und Leutseligkeit im unkomplizierten Zugehen auf die Menschen, ihr menschliches Gespür für deren Hoffnungen und Ängste, ihr sonniges Gemüt, ihr unermüdliches Arbeiten für ihre Gemeindebürger haben sie zu einer großen Gestaltungskraft in der Gemeinde gemacht.“ So beleuchten Landtagsabgeordneterund viele weitere Gratulanten launig und äußerst wohlwollend das Wirken von Nationalrätin. Bezirkshauptmann-Stellvertreter Dr.untermauerte diese Thesen mit der Feststellung: „Du bist emsig wie eine Biene. Du lebst für deine Gemeinde.“In vielen Bereichen hat sie in ihrer 12–jährigen Amtszeit nachhaltige Spuren hinterlassen, auf die die Bad Traunsteiner heute stolz sind. Vizebürgermeisternahm ihren Ehrentag daher zum Anlass,„für ihre verdienstvolle Tätigkeit als Bürgermeisterin und ihr außergewöhnliches Engagement für die Marktgemeinde Bad Traunstein“ nach einstimmigem Beschluss des Gemeinderates den Ehrenring zu überreichen. Überrascht („es macht mich schon etwas nervös, wenn sich in der Gemeinde etwas tut, von dem ich nichts weiß“), aber glücklich lächelnd, bedankte sich die Jubilarin für die große Ehre, die zahlreichen Grußreden und Geschenke.Gemeinderat, Musikkapelle, Feuerwehr, Kirchenchor, ... – alle hatten sich etwas einfallen lassen, um ihrer Bürgermeisterin eine Freude zu bereiten. Die Moderation des Geburtstagsfestes hatteübernommen.