Entdeckungsreise in der Natur

28.08.2016, 15:00 Uhr

„Sei fit – mach mit!“ Ein breites Angebot zu Gesundheit, Natur, Ernährung, Sport und Spaß bot der Natur-Erlebnistag der NÖ Gebietskrankenkasse.

SCHWARZENAU (ms). Wo sind die Nachwuchskletterer? Die Sportanlage in Schwarzenau bot am 27. August die traumhafte Kulisse für eine Entdeckungsreise zu fast allem, was Leib und Seele guttut. „Bewegung in der Natur ist die schönste Art, die Welt mit allen Sinnen wahrzunehmen“, freuten sich NÖGKK-Bezirksstellenleiterund, die zusammen mit vielen Partnern und Helfern den Natur-Erlebnistag organisierten, über zahlreiche Interessierte.Und die gingen auch gleich in die Vollen. Bürgermeister(Stadtrat in Allentsteig), Ärztevertreter(AKNÖ),(WKNÖ),(SPÖ) und sogar Volksschulleiterinarbeiten sich durch 24(!) Stationen: Fahrradtraining, laufen, Qi Gong, Smovey, Torschusswand, Kletterturm … hier ging es ums Mitmachen und Ausprobieren (es musste nicht perfekt sein)!Nicht nur aus Sicht von Landesratund NÖGKK-Vorstandmachte das Sinn: "Wer sich bewegt, kann zahlreichen Zivilisationskrankheiten vorbeugen, und wer an der Bewegung auch noch Freude hat, kann diese positive Wirkung noch steigern." Beim Natur-Erlebnistag ging es aber nicht nur um Bewegung und sportliche Aktivitäten. Ganzheitlich wurde das Thema behandelt. Stationen zu geistiger Fitness oder zu gesunder Ernährung waren ebenfalls vertreten. Und auch das Zur-Ruhe-Kommen wurde geübt.Es gab Biatholon, Fotografie, Geocaching, Schaukochen, Erste Hilfe, Heilmittel aus der Apotheke, Klangschalenmassage, Jagd, naturnahe Gartentipps und vieles mehr. Nach so viel Betätigung in der Natur war dann natürlich eine Stärkung angesagt. Man saß beim Grillen gemütlich zusammen und ließ sich die Bratwurst schmecken.

Groß und Klein lotete Ideen ausDer Sommer gibt jetzt nochmal so richtig Gas und Sommerferien sind auch noch. Und das Beste: Es gibt so viele tolle, spannende, lehrreiche und herausfordernde Freizeitangebote in der Natur, bei denen man die Sommerzeit nochmal so richtig genießen kann. Viele sind sogar kostenlos! Der Erlebnistag gab Jung und Alt Anstöße, wie sie sich fit und gesund halten können. Die Idee ist einfach und gut, die Umsetzung ganz neu. Die Erfolgsquote? Schwer messbar.