07.02.2017, 10:00 Uhr

Überblick der Faschingsveranstaltungen im Bezirk Zwettl 2017:Gemeinde Allentsteig:18.2., 20 Uhr, Sportlergschnas, Sporthaus Allentsteig25.2., 13 Uhr, Faschingstreiben in Thaua, Ausklang ab 19 Uhr GH Haider-Weinstabl28.2., 15 Uhr, Kinderfasching; 16 Uhr Zaubershow; 18 Uhr Faschingsparty, GH Kratochvil28.2., 16 Uhr, Faschingsausklang, Sporthaus AllentsteigGemeinde Altmelon:25.2., 20:30 Uhr, Maskenball, GH Spiegl, Altmelon

Gemeinde Arbesbach:18.2., 20 Uhr, Maskenball, ÖKB, GH BauerGemeinde Bad Traunstein:19.2., 14 Uhr, Kindernachmittag, GH Teuschl, SteinGemeinde Bärnkopf:11.2., 20 Uhr, Maskenball, GH SchieferGemeinde Echsenbach:17.2., 19:30 Uhr, „Schön is so a Faschingstour“ – Musikkabarett mit den Comedian Vocalists, Gasthof Klang19.2., 14-17 Uhr, Faschingskinderdisco Disco Concorde Gerweis25.2., 20:30 Uhr: Faschingsparty des SC Hartl Haus, Gasthof Klang26.2., 14-18 Uhr: Kinderfasching, Pfarrheim EchsenbachGemeinde Grafenschlag:12.2., 14 Uhr, Kinderfasching, GH Bauer26.2., 20 Uhr, FF-Ball, GH BauerGemeinde Großgöttfritz:26.2., 13:30 Uhr, Kindermaskenball, GH Schrammel FrankenreithGemeinde Gutenbrunn:28.2., 14 Uhr, Kindermaskenball in UlrichschlagGemeinde Kottes-Purk:18.2., 20 Uhr, Maskenball, GH Reischer, Purk19.2., 14 Uhr, Kindermaskenball, GH Schrammel, Kottes25.2., 20 Uhr, Ball FF Gschwendt, GH Kirchberger, Himberg28.2., Faschingsausklang, GH Liebner Elsenreih sowie GH Bauer, Kottes (ganztägig).Gemeinde Langschlag:25.2., 20:30 Uhr Kameradschaftsball GH Wenigwieser28.2., 15 Uhr Krapfentanz GH MayerhoferGemeinde Martinsberg:18.2., 20 Uhr, Faschingsparty, FF-Haus25.2., 13:30 Uhr, Faschingsumzug, MartinssaalGemeinde Ottenschlag:12.2., 14 Uhr, Kindermaskenball, GH Renner, Ottenschlag25.2. 20:30 Uhr, Gesellschaftsball, GH RennerGemeinde Pölla:25.2., 20 Uhr, Faschingsgnasch, Jugendgästehaus FranzenGemeinde Rappottenstein:26.2., 14 Uhr, Kinderfasching, Landgasthof GrünstäudlGemeinde Sallingberg:12.2., 10-13 Uhr, Valentinskaffee, Pfarrzentrum19.2., 14 Uhr, Kindermaskenball GH Weidenauer Großnondorf26.2., 10 Uhr, Musikanten Hoagascht Mohnwirt Neuwiesinger, Armschlag26.2., 14 Uhr, Faschingsumzug GrainbrunnGemeinde Waldhausen:11.2., 20 Uhr, Ball FF Königsbach, GH Huber, Rappoltschlag18.2., 20 Uhr, Wörtherseer-Ball GH Huber Rappoltschlag25.2., 20 Uhr, Maskenball, GH Hagmann, BrandGemeinde Zwettl:11.2., 20 Uhr, ÖVP-Ball, Jagenbach, GH Hofbauer11.2., 20 Uhr, Maskenball, Groß Globnitz, GH Widhalm18.2., 20 Uhr, HAK-Ball, GH Schierhuber18.2., 20 Uhr, ÖVP-Ball, GH Hofbauer, Niederneustift18.2., 20 Uhr, FF-Ball, Rudmanns, GH Wimmer-Haider19.2., 14 Uhr, Kindermaskenball, Kirchenwirt Helga Russ24.2., 20 Uhr, FF-Ball, Jagenbach, GH Hofbauer24.2., 20 Uhr, KMB-Ball, Groß Globnitz, GH Widhalm25.2., 16 Uhr, Rockatanz, Moidrams, Die Hütte26.2., 14 Uhr, Kindermaskenball, Rudmanns, GH Wimmer-Haider27.2., 15 Uhr, Zwettler Faschingsparty, Innenstadt