Gnadenhochzeit: Seit 70 Jahren auf einem gemeinsamen Lebensweg

01.02.2017, 13:59 Uhr

Seit 70 Jahren sind Agnes und Karl Hipp glücklich verheiratet. Anlässlich dieses Ehrentages fanden sich zahlreiche Gratulanten bei dem Paar ein. Bezirkshauptmann Dr. Michael Widermann, Bgm. Johann Hölzl und Vizebgm. Josef Schaden überbrachten herzliche Glückwünsche des Landeshauptmannes, der Bezirkshauptmannschaft und der Marktgemeinde Schweiggers. Allesamt betonten wie selten so ein Ehejubiläum gefeiert werden kann, und was für ein Privileg es ist, diesen Tag mit ihnen verbringen zu dürfen.Agnes und Karl sind seit jeher leidenschaftlich in der Landwirtschaft tätig, dieses Engagement gaben sie auch ihrem Sohn Gerhard weiter, welcher den Hof in Sallingstadt 17 übernahm.Zu betonen ist hierbei, dass im Haus Sallingstadt 17, nun vier Generationen gemeinsam arbeiten und leben. „Die Familie steht bei der gesamten Familie Hipp stets an erster Stelle und dies nimmt jeder wahr, der zu Besuch ist“, so Bgm. Johann Hölzl stolz über den Zusammenhalt der Familie.