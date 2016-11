Gymnasium Zwettl: Absolventen trafen zusammen

23.11.2016, 11:07 Uhr

Neben den Schulführungen, bei denen die neue Stadthalle im Mittelpunkt stand, war die Prämierung der besten vorwissenschaftlichen Arbeiten der jüngsten Absolventen ein besonderes Highlight. Diese nahm der Vorstand des Instituts für KMU-Management, stellvertretende Vorsitzende des Departments für Welthandel und Leiter des Forschungsinstituts für Kooperationen und Genossenschaften an der Wirtschaftsuniversität Wien, ao. Univ. Prof. Dr. Dietmar Rößl (MJ 1977), vor, der gemeinsam mit dem Direktor des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung an der Universität Wien, Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. Thomas Winkelbauer (MJ 1975), und Univ. Prof. DI. Dr. Johannes Böhm (MJ 1990) von der Technischen Universität Wien die hochkarätige, aus Absolventen des Zwettler Gymnasiums zusammengesetzte Jury bildete. Die mit jeweils 300 Euro dotierten Preise gingen an Lucia Mayerhofer (Ohne Sport keine Gesundheit – ohne Gesundheit kein Sport) betreut von Mag. Christa-Elisabeth Hahn und Paul Horak (Hai und Mensch: Eine konfliktreiche Begegnung im Lebensraum Meer) betreut von Mag. Berta Höbarth.