Herzliche Einladung zum 5-jährigen Bestehen des Kollegs für Elementarpädagogik in Zwettl

Zwettl : Privates Kolleg für Elementarpädagogik |

mit einem Festvortrag, praktischer Umsetzung und anschließendem gemütlichen Zusammensein zum Thema:



"Come Together" Interkulturalität in elementarpädagogischen Einrichtungen



Programm:



Festvortrag mit Mag. Marietta Schneider



Entwicklung der interkulturellen Pädagogik in NÖ:

Was braucht es, um in Zukunft kompetent zu sein?



Kennenlernen der Interkulturellen Mitarbeiterinnen des Landes NÖ,

Abteilung Kindergärten, Vorstellung ihres Berufes anhand praktischen Beispielen



Im Anschluss gemütliches Beisammensein und Gelegenheit zum Austausch



Das LehrerInnenteam und die Studierenden des Kollegs freuen sich auf Ihr Kommen! U.A.w.g. bis 12. Januar 2017: 02822/52318-18 oder sek.hlw@hlwzwettl.ac.at

Weitere Infos hier.