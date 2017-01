Meditation mit Gerlinde Pfeffer, Freitag, 27. Jänner 2017 in 3910 Rudmanns 108

RUDMANNS. Gerlinde Pfeffer bietet wieder am letzten Freitag im Monat eine Meditation mit der Kraft des Feuers an. Anschließend lädt sie herzlich zur Agape ein.



Die nächste Meditation ist am



Freitag, 27. Jänner 2017



Beginn: 20 Uhr



3910 Rudmanns 108 (bei Zwettl).



Wertschätzungsbeitrag: 10 Euro



Keine Anmeldung notwendig.