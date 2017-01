Offene Trauergruppe für Eltern, die um ihr Kind trauern

Das erste Treffen findet am Dienstag, 17. Jänner 2017 statt und sodann jeden 1. Dienstag im Monat.

ZWETTL. Es kann hilfreich sein, sich in einer Gruppe gleich Betroffener auszutauschen, Erfahrungen zu teilen und sich gemeinsam an die Kinder zu erinnern.



Für dieses Austauschen in der Gemeinschaft trifft sich die offene Trauergruppe erstmals am Dienstag, 17. Jänner 2017 und sodann jeden 1. Dienstag im Monat unter der Leitung von Andrea Prinz-Sanatani im Hospizhaus, Schulgasse 14, 3910 Zwettl.



Das Zusammentreffen findet von 17.30 bis 19.30 Uhr statt.



Andrea Prinz-Sanatani ist personzentrierte Psychotherapeutin mit Schwerpunkt Trauerbegleitung.



Um Anmeldung unter 066/5318505 (Hospizbewegung Zwettl) wird ersucht.



Es ist ein Kostenbeitrag von 12 Euro zu entrichten.



Rufen Sie einfach an!