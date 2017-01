Stammtisch am Biolindnerhof am Freitag, 13. Jänner 2017

FRIEDERSBACH. Aminfindet amder nächste Stammtisch statt.: Süßlupinen- Anbau, Sorten- Verwendung in der Küche- gemeinsames zubereiten und verkosten der Speisen- RezepteBei Fragen ist Irene Lüdemann telefonisch erreichbar unter:0676/4604715 oder per e-mail: irene@biolindner.atNäheres über den Biolindnerhof in Friedersbach finden Sie unter www.biolindner.at Irene Lüdemann freut sich auf euer Kommen.