3.000 Liter Diesel abgezapft – verhaftet

04.01.2017, 06:53 Uhr

3.000 Liter Diesel abgezapft

Der 50-Jährige ist verdächtig und teilweise geständig, seit März 2014, in mindestens 16 Fällen, in den Gemeindegebieten Langschlag, Groß Gerungs und Zwettl rund 3.000 Liter Dieseltreibstoff von Lkws abgezapft zu haben. In mindestens sechs Fällen wurden die versperrten Tankschlösser durch Nachsperren mit einem Werkzeug geöffnet.Der Beschuldigte soll nach Angaben der Landespolizeidirektion den gestohlenen Treibstoff für den eigenen Verbrauch, für seinen Pkw verwendet haben.

Mann in Haft

Bei der am 29. Dezember 2016 durchgeführten Hausdurchsuchung fanden die Polizistinnen und Polizisten Kanister mit Dieseltreibstoff vor. Im Pkw des Beschuldigten wurden außerdem diverse Utensilien zum Absaugen von Diesel (Schlauch und Trichter) vorgefunden.Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Krems an der Donau wurde der 50-Jährige in die dortige Justizanstalt eingeliefert.