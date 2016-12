Adventfeier für ehrenamtliche Essen auf Räder Zusteller

07.12.2016, 12:50 Uhr

Die Betreuerin der Aktion Essen auf Räder, Frau Helga Mugli, führte durch das Programm und trug verschiedene Weihnachtsgeschichten vor.Auch Pfarrer Mikesch erzählte eine besinnliche Weihnachtsgeschichte und verband seine Dankesworte mit der Wichtigkeit, die Aktion Essen auf Rädern in den Pfarren zu haben.Bgm. Elsigan und Vizebürgermeister Noe-Nordberg bedankten sich bei jedem Essenszusteller mit einem kleinen Präsent dafür, dass sich diese bereit erklären, Zeit und Nächstenliebe den Menschen zu schenken. Eine derartige Aktion kann nur funktionieren, wenn man ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat. Müssten diese Kosten seitens der Gemeinden getragen werden, so würde dies das Budget überspannen.Brigitta Lunzer, Angela Schindler, Gertrude Kahl, Edith Nikolussi, Walter Beranek und Franco Nikolussi schieden nach vielen Jahren als Fahrer aus diesem Dienst aus und erhielten eine Dankesurkunde.Roswitha Gegner, Gerhard Marchsteiner, Gertraud Priemayr, Franz Priemayr und Rudolf Madlberger werden die Aktion Essen auf Rädern in Zukunft als Fahrer unterstützen.In Vertretung des erkrankten Regionalleiters der Caritas, Erwin Silberbauer, brachte die Einsatzleiterin Marianne Bauer einen kurzen Leistungsbericht über die Aktion Essen auf Rädern in den beiden Gemeinden. Von Jänner bis Oktober wurden in der Gemeinde Schwarzenau 4.133 Portionen ausgeliefert und in der Gemeinde Windigsteig waren es 3.487 Portionen. Es war ihr ein großes Anliegen, auch im Namen der Essensbezieher allen ehrenamtlichen Mitarbeitern, die immer wieder Ihre Freizeit in den Dienst der guten Sache stellen, von ganzem Herzen ein DANKE zu sagen.Die Feier wurde musikalisch sehr festlich von Stefan Hofstätter, Lukas Döller, Jakob Hirnschall, Florian Marchsteiner, Johanna und Michael Kohl umrahmt.