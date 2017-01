Benefizverein Waldhausen lädt zur 14. Benefizgala

13.01.2017, 10:39 Uhr

Karten zum Preis von 18 Euro (Kinder bis 15 Jahre zahlen 10 Euro) gibt es ausschließlich im Vorverkauf in folgenden Stellen: Marktgemeinde Waldhausen-NÖ 02877/7155, Clublokal Martin Huber Rappoltschlag 02877/8275, Sparkasse Zwettl am Schalter sowie im Gasthaus Wagner in Obernondorf 02877/8223. Einlass ist um 17:30 Uhr, Beginn bei freier Platzwahl um 19:15 Uhr.Im Rahmen der Gala wird auch sehr vielen jungen Musiktalenten aus der Region die Möglichkeit gegeben, sich ins Rampenlicht zu spielen und von großen Stars wie den Edlseern oder Monika Martin zu lernen.Singen und Spielen werden: Monika Martin, Die Edlseer, aus dem schönen Waldviertel die Topaufsteiger des Jahres 2016, die Jungen Waldensteiner, die bekannten Vollblutmusiker „GraDo Mander" (Andi und Jörg) die Brüder Jungwirth und Rebecca Häusler aus Waldhausen NÖ und Jakob Holl aus Oberrabenthan. Eine Überraschung in Sachen Oberkrainer wartet ebenfalls auf die Besucher.