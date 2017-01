Bezirk Zwettl im Dauerfrost gefangen

31.01.2017, 18:00 Uhr

Der Winter wurde im Jänner im Bezirk Zwettl seinem Namen wieder einmal gerecht.

BEZIRK ZWETTL (bs). Im gesamten Jänner 2017 blieben die Temperaturen in den Nächten unter null Grad Celsius. Besonders klirrend war die Nacht zum 11. Jänner 2017. Hier wurden quer durch den Bezirk Zwettl Temperaturen unter minus 20 Grad Celsius gemessen.Auch zwei längere Phase an Dauerfrost hatte der Jänner zu bieten. Von 5. bis 11. Jänner kletterten die Temperaturen auch untertags ebenso wenig ins Plus wie von 15. bis 26. Jänner 2017. Die kältesten Tage der 5. und der 6. Jänner mit Höchstwerten von nur rund minus sieben Grad Celsius.

Wenig Neuschnee

Der Winter geizte im Bezirk Zwettl im Jänner hingegen mit Neuschnee. Zwar blieb jener Schnee, der am 28. Dezember des Vorjahres fiel, den ganzen Jänner über erhalten, jedoch große Mengen kamen nicht mehr hinzu. Lediglich in der ersten Jänner-Hälfte fielen einige Zentimeter Neuschnee.Trotzdem konnten die Wintersportler perfekte Schibedingungen, wie etwa im Schidorf Kirchbach, oder Langlaufloipen wie etwa in Gutenbrunn oder Bärnkopf vorfinden.Auch die Teiche und Seen waren aufgrund der tiefen Temperaturen in einem Ausmaß zugefroren, sodass sich zahlreiche Eisläufer auf die Flächen wagten.