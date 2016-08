Brücke bei Langschlag generalsaniert

01.09.2016, 12:28 Uhr

Die Landesstraße B 38 quert bei Langschlag die Zwettl mit einem Plattenbalkentragwerk. Bauteile der im Jahre 1974 errichteten Brücke (Randbalken, Fahrbahnbelag, Abdichtung und Geländer) wiesen zahlreiche Zeitschäden auf und entsprachen nicht mehr den heutigen Standards.Um weitere Zeitschäden zu vermeiden sowie einen optimalen, reibungslosen undsicheren Verkehrsfluss zu ermöglichen, hat sich der NÖ Straßendienst (AbteilungBrückenbau) entschlossen, das Brückenobjekt zu sanieren.Beim Brückenobjekt wurden im Zuge der Baumaßnahmen der Fahrbahnbelag, dieBrückenabdichtung sowie die Randbalken abgetragen und durch eine dem letztenStand der Technik entsprechende Ausführung anschließend ersetzt. Als Absturzsicherung wurde beidseitig der Randbalken ein neues Brückengeländer montiert. Als weitere Maßnahme zur Erhöhung der Langlebigkeit der Brücke wurden Sanierungen an der Brückenuntersicht, sowie dem Entwässerungssystems vorgenommen.Um die Verkehrssicherheit zu erhöhen, wurde ein dem heutigen Stand der Technik entsprechendes Leitschienensystem montiert. Die gesamten Bauarbeiten wurden in einem Zeitraum von 8 Wochen von der Firma Kontinentale Bau aus Waidhofen an der Thaya durchgeführt. Die Gesamtbaukosten von rund 150.000 Euro werden zur Gänze vom Land NÖ getragen.