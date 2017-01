Eisrettungsübung in Kirchbach

26.01.2017, 10:45 Uhr

Nach einer theoretischen Ausbildung im Feuerwehrhaus konnte die praktische Übung am Teich beginnen. Bei minus 15 Grad wurden verschiedene Arten der Fortbewegung auf dünnem Eis geübt. Als Hauptausbildungsziel stand die Rettung einer Person. Dazu wurde ein Loch aus der Eisdecke ausgeschnitten und ein Feuerwehrmitglied mit Wathose in das eiskalte Wasser hineingelassen. Die Person wurde mehrmals auf verschiedene Arten gerettet und an Land gebracht. Danke dem Fremdenverkehrsverein Kirchbach für das zu Verfügung stellen des Übungsobjektes.Text und Foto: Christian Haider