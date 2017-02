Fächerübergreifender Englischunterricht an der NMS Stift Zwettl

03.02.2017, 08:47 Uhr

Das Highlight bildete am 1.2.2017 die österreichische Staatsmeisterin in Irish Dance Siobhan Diglas, die den Schülern Grundkenntnisse dieser traditionellen Tanzform näher brachte. Die erst 17-jährige leitet eine Tanzschule, errang den 3. Platz bei der Europameisterschaft und ist für die Weltmeisterschaft in Irish Dance qualifiziert. Mit angespannten Muskeln versuchten die Schüler die schnellen Beinbewegungen durchzuführen. Irische Musik ist ein wesentlicher Bestandteil an der NMS Stift Zwettl, da es seit Jahren ein irisches Ensemble mit den dazugehörenden Instrumenten gibt.Das englische Theaterstück “Rob and the Hoodies“, das von „waschechten“ Engländern des Vienna English Theatre gespielt wurde, stellt einen weiteren Bereich des aktiven Englischunterrichts dar. Auf humorvolle Art wurden die Legende des Robin Hood, das Thema Mobbing und die typischen Geschlechterrollen im Stück behandelt.Mit einer Multivisionsshow über England und den USA konnten die Schüler ihr Wissen über diese beiden Staaten vertiefen. Die Vorführung fand in englischer Sprache statt und zeigte die wichtigsten Sehenswürdigkeiten, Landschaften und Kulturen dieser Länder. Besonders beeindruckend fanden die Schüler die Lebensweise der Einwohner, die durch Interviews sehr gut vermittelt wurde.