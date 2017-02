Fasching: Lauter Narren in Zwettl

07.02.2017, 10:00 Uhr

Die Bezirksblätter suchen das schönste Faschingskostüm. Plus: Welche Events sie nicht versäumen dürfen.

Ball-Hochburg

BEZIRK ZWETTL (bs). Die Ballsaison ist angelaufen und der Fasching nähert sich seinem Höhepunkt. Die Bezirksblätter haben die Event-Höhepunkte, die schönsten Kostüme und die größten Narren im Bezirk für Sie aufgespürt.Ein Blick auf den Veranstaltungskalender (siehe unten) zeigt, dass der Bezirk Zwettl eine wahre Faschingshochburg ist. Das Faschingsfinale wird in nahezu jedem größeren Ort des Bezirks ausgiebig gefeiert.Erste Maskenbälle und Kinderfaschingsevents sind aber bereits über die Bühnen gegangen. Während sich bei den Kindern die traditionellen Verkleidungen nach wie vor größter Beliebtheit erfreuen, so reagieren Erwachsene unter anderem auch auf politische Wahlen. So wurde etwa im Bezirk Zwettl schon mehrmals die Trump-Maske gesichtet. Große Gruppen sorgten etwa beim Ball des Kameradschaftsbundes Schweiggers mit Waldgeister- oder Micky Maus-Choreografien für großes Aufsehen. Aber auch Klassiker wie die Maske von Mr. Bean durften an diesem Abend etwa nicht fehlen.

