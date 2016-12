Katze Schnurrlis Brief an das Christkind

07.12.2016, 12:58 Uhr

Mein Name ist Schnurrli, ich bin ca. 8 Wochen alt und wie du meinem Namen entnehmen kannst, bin ich eine kleine Katze. Du wirst dich sicher wundern, dass du von mir einen Brief bekommst, aber ich habe gehört, dass du allen Menschen auf dieser Welt Wünsche erfüllst. Und ich dachte mir, vielleicht kannst du ja einmal eine Ausnahme machen und einer kleinen Katze einen großen Wunsch erfüllen; kann aber sein, dass es ein paar mehr sind!Liebes Christkind bitte mach, dass die Menschen endlich verstehen, dass auch wir Lebewesen sind, mit einer Seele und mit Bedürfnissen. Auch wir empfinden genau wie sie Schmerzen, Hunger, Durst, Kälte und Einsamkeit. Lass sie begreifen, dass es grausam ist, wenn man uns unkontrolliert vermehren lässt. Besonders hier im Waldviertel gibt es so viele Streunerkatzen, die vor allem im Winter oft qualvoll zugrunde gehen, weil sie weder Futter, noch einen warmen Unterschlupf finden.Auch meine Mami ist davon betroffen und sie musste mich zurücklassen, damit sie selbst überleben kann. Gott sei Dank hat mich eine Katzenfreundin gefunden und mir damit das Leben gerettet. Aber meine Schwestern, Brüder, Tanten und Onkeln da draussen haben nicht die Chance. Weil die meisten Menschen einfach weg sehen und uns immer noch als „Sache“ sehen und nicht als Lebewesen aus Fleisch und Blut.Es gibt so viele Möglichkeiten uns zu helfen; auch für Menschen, die es sich vielleicht finanziell nicht leisten können. Sie können sich an ihre Gemeinde wenden, die Gutscheine für Kastrationen ausstellt und sicher auch den einen oder anderen Tipp für sie hat.Bitte lasst uns nicht in Stich, denkt auch an uns, wenn ihr zu den Festtagen in euren warmen Häuseren sitzt und euren Weihnachtsbraten genießt. Hunger und Kälte tun sehr weh und viele von uns überleben es nicht, weil ihr Menschen da draussen uns keine Chance gebt!Liebes Christkind, danke, dass du meinen Brief liest und ich danke dir im Namen meiner großen Katzenfamilie für deine Unterstützung.Und ich wünsche allen Menschen ein friedvolles Weihnachtsfest und ein gutes Neues Jahr!Deine Schnurrli