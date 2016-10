Kennenlern-Outdoortage 2016

02.10.2016, 20:22 Uhr

Wie jedes Jahr stellten die Kennenlern-Outdoortage einen Fixpunkt am Anfang des Schuljahres im Kolleg für Elementarpädagogik in Zwettl dar.Am Montag, den 19. September 2016 machten sich das erste und dritte Semester des Kollegs auf den Weg nach. Das Hauptprogramm im Hochseilgarten und die Kanu- Kajakfahrten waren abenteuerlich und abwechslungsreich. Das Alternativprogramm für die nicht schwindelfreien Mädels bestand aus Bogenschießen und einer kräuterpädagogischen Wanderung nach Seewalchen mit Besuch der Bandlkramerey.

Im Hochseilgarten ging es um Vertrauensübungen und Teamarbeit, welche in Kleingruppen mit viel Mut und Zusammenhalt durchgeführt wurden. Aufgrund des schlechten Wetters brachte eine Schifffahrt am Attersee Einblick in die Seenregion. Zuletzt stand ein entspannter Vormittag in der Therme Bad Schallerbach am Programm. Die gemeinsamen Abende wurden im Sinne des Kennenlernens mit viel Begeisterung für das Miteinander gestaltet.Die Kennenlerntage brachten sehr viel Freude und Spaß und die Kommunikation zwischen den beiden Klassen wurde gefördert.