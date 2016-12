Schwerer Unfall bei Holzschlägerung

11.12.2016, 16:17 Uhr

Um den Baum in eine beabsichtigte Fallrichtung zu bringen, befestigte der Pensionist oberhalb der Schnittstelle das Seil einer Funkseilwinde. Durch die Spannung der Seilwinde fiel der Baum danach unmittelbar neben dem Mann zu Boden, wobei die Äste des Baumes gegen seine Füße schlugen und den Pensionisten dadurch zu Boden warf.Der Mann, welcher aufgrund dieses Unfalles nicht mehr aufstehen konnte, schleifte er sich am Boden liegend zu seinem etwa 20 Meter entfernt stehenden Traktor, wo er mit seinem Handy den Notruf absetzen konnte. Nach ärztlicher Versorgung wurde der Mann mit schweren Verletzungen in das Landesklinikum Horn eingeliefert.